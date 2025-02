UA : Le Maroc discret sur la tournée de Bourita et du chef de la DGED en Afrique

La tournée africaine du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et du chef de la Direction générale des études et de la documentation, Yassine Mansouri, se poursuit. Ce vendredi, les deux responsables ont été accueillis par le président angolais, João Lourenço, à qui le chef de la diplomatie a remis un message du roi Mohammed VI, indique l’agence de presse angolaise.

Depuis son accession au pouvoir, en septembre 2017, le président João Lourenço a initié une ouverture vers le Maroc, rompant ainsi avec la ligne de son prédécesseur José Eduardo dos Santos. L’Angola, pays reconnaissant toujours la «RASD», avait même appelé, en juillet 2023 à Rabat, à œuvrer «pour trouver une solution politique juste, durable, mutuellement acceptable par les parties et fondée sur le compromis» à la question du Sahara.

Cette escale à Luanda a été précédée, la veille, par une visite au Rwanda. À Kigali, Bourita a également remis au président Paul Kagame un message du souverain. Les entretiens entre les deux parties ont porté «sur les moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale fructueuse dans divers secteurs clés», a écrit la présidence rwandaise sur la plateforme X.

Discrétion au Maroc

Ce déplacement intervient alors que le Rwanda et la République Démocratique du Congo menacent d’entrer dans une confrontation armée directe. Les deux pays voisins s’accusent mutuellement de soutenir des groupes séparatistes. Le Maroc est habilité à jouer les médiateurs entre les deux voisins. Il entretient de bonnes relations aussi bien avec Kigali qu'avec la RDC.

L’Afrique du Sud est également sur ce terrain. Pretoria a apporté son soutien à la RDC, pays membre de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC). On apprend que Nasser Bourita et Yassine Mansouri se sont rendus à Kinshasa et ont rencontré le président Étienne Tshisekedi. La RDC soutient la marocanité du Sahara occidental et a ouvert, en décembre 2020, un consulat général à Dakhla.

Le Maroc est resté muet sur les visites effectuées par le ministre des Affaires étrangères et le chef de la DGED, en Angola, au Rwanda et au Congo. La même discrétion a été observée en janvier, lors de la tournée des deux responsables dans des pays africains, notamment le Sénégal, le Cap-Vert, la Mauritanie et la République Démocratique du Congo (RDC) et le Congo.

L'Algérie en embuscade

Cette dynamique diplomatique s'intensifie à quelques jours du 38e sommet ordinaire de l’Union africaine, du 15 au 16 février à Addis-Abeba. Un rendez-vous capital pour la candidature du Maroc à la première vice-présidence de la Commission de l’UA. Un poste qui doit revenir au groupe régional de l’Afrique du Nord.

L’Algérie est également dans la course. Le voisin de l’Est s’est mobilisé depuis des mois. En témoignent les nombreux messages que le président Abdelmadjid Tebboune a adressés à ses homologues africains, portés par le ministre des Affaires étrangères et ses collègues à la Communication et l’Énergie. Même la candidate Bakhta Selma Mansouri s’est rendue au Soudan du Sud et au Burkina Faso. Des visites qui ont fait l’objet de communiqués officiels, relayés ensuite par la presse algérienne.

Pour rappel, en été 2016, Nasser Bourita et Yassine Mansouri avaient également sillonné le continent, pour soutenir la candidature d’adhésion du royaume à l’Union africaine.