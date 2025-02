Mauritanie : Les transporteurs marocains éligibles à un visa de trois mois à entrées multiples

Les autorités mauritaniennes ont décidé d’accorder un visa à entrées multiples valable trois mois aux conducteurs professionnels marocains opérant dans le transport routier international entre les deux pays, ou entre le Maroc et les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel via la Mauritanie, a annoncé l’ambassade du royaume à Nouakchott.

«Accédant aux démarches de l’ambassade, les autorités mauritaniennes compétentes ont répondu favorablement à leur demande (conducteurs marocains), en leur permettant désormais d’obtenir un visa valable trois mois à entrées multiples au territoire mauritanien», indique l’ambassade dans un communiqué.

Avant cette nouvelle décision, les conducteurs professionnels marocains étaient tenus d’obtenir un visa pour chaque entrée sur le territoire mauritanien, ce qui impacte négativement leur activité.

L’ambassade appelle les conducteurs professionnels et les chefs d’entreprises de transport international opérant entre le Maroc et la Mauritanie ou entre le Maroc et les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest via le territoire mauritanien, à demander des visas de trois mois à entrées multiples via la plateforme dédiée aux demandes de visas mauritaniennes électroniques, en cochant la fonction «conducteur professionnel».

La représentation fait part également de sa gratitude aux autorités mauritaniennes pour leur réactivité positive et immédiate à ce sujet.