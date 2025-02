Espagne : un influenceur fitness marocain arrêté pour propagande djihadiste

Un influenceur marocain, Nordin Workout, suivi par plus de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux, a été arrêté à Leganés, près de Madrid, dans le cadre d’une opération conjointe entre la Guardia Civil et la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) du Maroc. Il est accusé d’endoctrinement djihadiste et d’incitation à la violence à travers ses vidéos, rapporte La Gaceta.

Derrière une apparence anodine de contenus sur l’entraînement physique (Callisthénie) et de self-defense, l’individu diffusait des messages extrémistes en intégrant des chants religieux et des références à l’organisation terroriste Daesh. Selon les enquêteurs, ses vidéos encourageaient implicitement l’idéologie djihadiste, ciblant un public jeune et influençable.

Cette arrestation s’inscrit dans une série d’opérations menées récemment en Espagne contre la radicalisation en ligne. Sept personnes ont été interpellées dans différentes régions, certaines placées en détention provisoire. Les autorités espagnoles et marocaines renforcent leur coopération pour lutter contre ces formes de propagande numérique constituant une menace croissante.