Pays-Bas : L’international marocain Oussama Targhalline rejoint Feyenoord

L’international marocain Oussama Targhalline a officiellement rejoint les rangs de l’Eredivisie Feyenoord, qui a annoncé le transfert cette semaine. Le club néerlandais basé à Rotterdam s’est félicité de cet accord conclu avec le milieu de terrain de 22 ans, en provenance de la formation française du Havre.

Another new signing… ?️



Né à Casablanca et formé à l’Académie Mohammed VI de football, Oussama Targhalline a déjà prouvé son talent à l’Olympique de Marseille et à Alanyaspor. En septembre 2024, il a fait partie des joueurs convoqués à la sélection nationale, pour un match contre le Lesotho dans le cadre des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations (CAN).