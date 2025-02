Casablanca : Avec 44 000 places, le Complexe sportif Mohammed V rouvrira d’ici fin mars

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a affirmé, jeudi, que le Complexe sportif Mohammed V rouvrira ses portes dans un nouvel écrin digne de l'histoire de cette enceinte footballistique et de la réputation mondiale des supporters du Raja et du Wydad de Casablanca.

«Les travaux de réaménagement, tels qu'ils ont été constatés, sont à un stade 'très avancé'. Il ne reste plus que quelques semaines avant leur achèvement. Le complexe rouvrira ses portes au plus tard à la fin du mois de mars prochain», a souligné Fouzi Lekjaa, qui effectuait une visite de terrain accompagné du Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, du gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, Aziz Dades et du président de la Ligue nationale de football professionnel, Abdeslam Belkchour, afin de s'enquérir de l'état d’avancement des travaux dans ce stade mythique.

Dans ce sens, le président de la FRMF a indiqué que le Complexe a été réaménagé de façon à porter sa capacité d'accueil à plus de 44 000 spectateurs, ajoutant qu'il a été doté de toutes les installations modernes, notamment dans les vestiaires, la tribune de presse et divers espaces visant l’accès fluide du public.

Il a estimé que cette enceinte footballistique constituera l’une des grandes réalisations dont bénéficiera Casablanca, poursuivant que, dans le cadre de l’organisation par le Maroc du Mondial 2030, la métropole verra également la construction du stade Hassan II à Benslimane, doté d’une capacité de plus de 115 000 spectateurs.

«Les travaux ont déjà débuté et l’achèvement est prévu pour 2027, a précisé Lekjaa, notant que Casablanca inscrira son nom en lettres d’or dans les annales de la Coupe du monde, en accueillant les rencontres les plus prestigieuses de la compétition phare du ballon rond mondial.

Par ailleurs, il a relevé que les travaux d’équipement de plusieurs stades à Casablanca ont été lancés, précisant que l’école de formation du Wydad et l’Académie du Raja, verront leurs pelouses se doter du gazon naturel, tout comme les stades de Oasis et de Benjelloun.

L’objectif de ces chantiers est de tirer profit de l’héritage sportif qui sera légué par ces grandes compétitions et mettre ces infrastructures à la disposition des clubs nationaux, notamment le Raja et le Wydad, a poursuivi Lekjaa.

Il a indiqué que l’aménagement des stades Larbi Zaouli et Père Jégo se poursuivra également, précisant que des travaux ont également commencé dans deux complexes à Bouskoura, sur une superficie de 32 hectares. «Il s’agit d’un complexe national équivalent au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura, ainsi que d’un complexe fédéral à Médiouna, s’étalant sur une superficie de 12 hectares», a-t-il mentionné.