Maroc : Inauguration du nouveau catamaran aquacole AMAN de l’INRH

Madame Zakia Driouich, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche Maritime a présidé la cérémonie d’inauguration du nouveau catamaran aquacole de l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) et ce le 06 février 2024 en marge de la tenue de la 7ème édition du Salon Halieutis.

Conçu dans le cadre de la stratégie de recherche et d’innovation aquacole de l’INRH, ce catamaran AMAN, d’une longueur de 17,1 mètres, représente la septième unité de la flotte de recherche de l’Institut. Il sera principalement dédié aux activités aquacoles, en particulier aux interventions techniques et à la maintenance des installations aquacoles de l’institut.

Construit par la société espagnole Talleres Blanchadell pour un montant de 11 millions de dirhams, ce catamaran se distingue par sa grande manœuvrabilité, son pont de travail de 65 m², sa capacité de charge supérieure à 20 tonnes, ainsi qu’une grue télescopique de manutention d’une capacité de 200 kNm.

Il constitue un atout majeur pour renforcer les capacités d’intervention en mer de l’Institut et représente un outil essentiel pour la ferme aquacole expérimentale offshore de Sidi Ifni, qui constitue un projet innovant visant à faciliter, par la recherche et le développement (R&D), l’investissement dans la pisciculture offshore le long des côtes atlantiques marocaines.