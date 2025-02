Maroc-Japon : Inauguration du navire de recherche Al Hassan Al Marrakchi

Madame Zakia Driouich, secrétaire d’État chargée de la Pêche Maritime, et M. Kuramitsu Hideaki, ambassadeur du Japon au Maroc, ont inauguré au port d’Agadir le navire de recherche Al Hassan Al Marrakchi, en présence de hauts responsables des deux pays. Ce navire, acquis grâce à un prêt concessionnel d’environ 462 millions de dirhams accordé par le Japon, constitue un outil scientifique de pointe pour la recherche océanographique.

Long de 48,5 mètres et large de 11,83 mètres, il est doté d’une puissance motrice de 1 500 kW (2 040 CV) et peut accueillir jusqu’à 33 personnes. Sa vitesse de croisière de 12 nœuds et son tirant d’eau moyen de 4,2 mètres lui permettent d’accomplir des missions approfondies, renforçant ainsi les capacités du Maroc en matière de préservation et de gestion durable des écosystèmes marins.

En marge de cette cérémonie, Madame Zakia Driouich et M. Kawabata Tomoyuki, représentant résident de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) au Maroc, ont signé un accord de don pour le financement du village de pêcheurs nouvelle génération à Souiria K’dima. Ce projet, doté d’un budget de 129 millions de dirhams, ambitionne de moderniser les infrastructures de pêche, de favoriser des activités économiques connexes comme l’écotourisme et l’artisanat, et de renforcer l’attractivité touristique de la région.

Pensé comme un modèle de développement intégré, ce village s’inscrit dans une approche durable en alliant modernité, respect des normes sanitaires et mise en valeur des ressources naturelles et culturelles locales. Il vise à stimuler l’économie locale tout en améliorant les conditions de vie des communautés côtières.

Cette coopération illustre l’engagement conjoint du Maroc et du Japon en faveur d’une pêche durable et d’un développement socio-économique équilibré. Elle s’inscrit dans la continuité de l’Échange de Notes signé à Safi le 22 janvier 2025, officialisant le soutien du Japon à ce projet structurant.