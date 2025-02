Melilla : Le ministre espagnol de l’Intérieur inaugure la «frontière intelligente»

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a inauguré mercredi la nouvelle «frontière intelligente» de Melilla, dotée du système d’entrée/sortie (EES) renforçant la technologie de contrôle frontalier. Le site du département gouvernemental rapporte que le projet, d’un investissement de 11 millions d’euros, permettra de simplifier et de sécuriser le processus de passage. L’installation devrait être opérationnelle d’ici octobre, en phase avec sa mise en œuvre dans l’ensemble de l’espace Schengen de l’Union européenne.

Dans ce sens, Fernando Grande-Marlaska a assuré que Melilla était prête à activer ces mesures une fois que les améliorations en cours seraient finalisées. L’EES utilise une technologie sophistiquée, combinant vérification automatique des documents de voyage, empreintes digitales et biométrie faciale pour authentifier l’identité des voyageurs. Lors d’un point de presse, le ministre s’est dit satisfait de l’achèvement du projet.

Par ailleurs, Grande-Marlaska a salué la collaboration entre l’Espagne et le Maroc, qualifiant les relations bilatérales d’«exceptionnelles» et reconnaissant le rôle de Rabat en matière de sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière.