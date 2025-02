Maroc : Du nouveau dans la prise de rendez-vous de visa pour les Etats-Unis

L’ambassade des Etats-Unis au Maroc va lancer, samedi 8 février 2025, son système mis à jour pour la prise de rendez-vous de demandes de visa. Avec une nouvelle conception pour les pages de connexion, de profil et de créneaux, cette plateforme est accessible sur ustraveldocs.com, où les visiteurs sont orientés vers les étapes à suivre.

Tous les utilisateurs, nouveaux ou du système précédent, doivent obligatoirement s’inscrire en créant un profil. Les demandeurs disposant d’un reçu de frais de visa valide lié à leur compte ou ceux qui ont un rendez-vous futur dans l’ancien système devront également renouveler leur inscription. En utilisant la même adresse mail déjà enregistrée, ils peuvent récupérer leur reçu de paiement et leurs créneaux dans le nouveau système.

? انتباه لمقدمي طلبات التأشيرة الأمريكية! ?



اطلعوا على التغييرات المهمة في خدمات التأشيرات الأمريكية. للمزيد من المعلومات: https://t.co/9aAcNdcS0m



? Attention U.S. Visa Applicants! ?



Stay updated on important changes to U.S. visa services. Find more information here:… pic.twitter.com/nZT4q5G0x5