Zakia Driouich renforce la coopération halieutique du Maroc lors du Salon Halieutis

En marge de la 7ᵉ édition du Salon Halieutis, la Secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, a tenu une série de rencontres bilatérales avec plusieurs ministres et responsables du secteur halieutique, consolidant ainsi les relations du Maroc avec ses partenaires internationaux.

Les discussions ont notamment porté sur le renforcement de la coopération Sud-Sud avec la Côte d’Ivoire, le Gabon et la Somalie. Mme Driouich a échangé avec Sidi Tiémoko Touré, ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Ahmed Hassan Adan, ministre somalien des Ressources halieutiques et de l’Économie bleue, ainsi que Syrielle Zora Kassa, ministre gabonaise de la Pêche et de la Mer. Ces rencontres ont permis d’explorer les opportunités de partenariat en matière de pêche durable, de gestion des ressources marines et d’économie bleue, en mettant en avant l’expertise marocaine et l’importance d’une coopération renforcée face aux défis climatiques et environnementaux.

Mme Driouich a également échangé avec Ilya Shestakov, président de l’Agence fédérale des pêches de Russie, pour discuter du nouvel accord de pêche liant les deux pays. L’entretien a mis en lumière la coopération historique maroco-russe, initiée dans les années 1960 et consolidée par des accords successifs depuis 1992. Les discussions ont porté sur l’optimisation des quotas, la formation des marins marocains et les contreparties financières, tout en intégrant des mesures de préservation des ressources halieutiques.

Le renforcement de la coopération halieutique entre le Maroc et le Sultanat d’Oman a également été au centre d’un entretien avec le Sous-Secrétaire omanais chargé de la pêche. Parmi les axes explorés figurent la formation maritime, le sauvetage en mer, le contrôle des activités de pêche et la commercialisation des produits halieutiques.

Enfin, Mme Driouich a reçu Fernando Andresen Guimaraes, Directeur de la Gouvernance internationale des océans et de la pêche durable à la Commission européenne, poursuivant ainsi les échanges sur les enjeux de la pêche durable et la gouvernance des océans.