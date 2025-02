Agadir : Aziz Akhannouch inaugure le Salon Halieutis, marqué par une présence internationale

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a inauguré ce mercredi 5 février, la septième édition du Salon international Halieutis à Agadir. Cette cérémonie a connu la présence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed Bouari, la secrétaire d’Etat chargée de la pêche maritime, Zakia Driouich, en plus du wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Saïd Amzazi. La France est l’invitée d’honneur cette année.

Le salon se tient du 6 au 9 février au Parc des expositions d’Agadir, sous le thème «Recherche et innovation pour une pêche durable». Il se décline en cinq pôles principaux : institutionnel, international, transformation, valorisation et exploitation, flotte et équipements, aquaculture.

Dans une déclaration à la presse, Aziz Akhannouch a souligné que le Maroc ambitionne de jouer un rôle pivot dans le secteur de la pêche maritime au niveau international, ce qui «incite à renforcer les industries liées au secteur, créer de nouvelles opportunités d’emploi, attirer les investissements étrangers et soutenir les futurs partenariats stratégiques».

Il a également souligné que la recherche scientifique et l’innovation étaient «la pierre angulaire» de cette stratégie, «dans le cadre de la transition vers une économie bleue qui réalise un développement durable». A ce titre, il s’est félicité des efforts du gouvernement pour accompagner l’élan des transformations que connaît le secteur et développer ses capacités à faire face aux défis environnementaux.

Dans une déclaration à Yabiladi, la secrétaire d’Etat à la pêche maritime, Zakia Driouch, a souligné que «l’édition de cette année a évolué de manière significative par rapport à celles d’avant». «Aujourd’hui, nous constatons une grande évolution entre [la première édition] en 2011 et celle de 2025, grâce au suivi de la recherche scientifique (…) et aussi grâce à la stratégie Halieutis, qui a soutenu la création d’activités de suivi de la chaîne, de la source au consommateur (…) ce qui nous permet de pérenniser le stock», nous a-t-elle déclaré.

Et d’ajouter que le secteur a connu un essor dans le domaine de l’aquaculture, grâce à la création de l’Agence nationale de l’élevage marin, notant que cette stratégie a donné des résultats tangibles, devenus évidents à travers ce qui est montré dans les salles d’exposition.

Plusieurs pays participent pour la première fois au Salon Halieutis

Zakia Driouich a également souligné l’importance croissante du salon pour les investisseurs et les acteurs économiques. Par ailleurs, elle a noté que l’édition de cette est marqué par la première participation de certains pays, notamment le Royaume-Uni, le Sultanat d’Oman, l’Inde et la Corée du Sud.

L’édition 2025 du salon Halieutis accueillera plus de 523 exposants issus de 54 pays. Tous présenteront les dernières innovations dans les domaines de la flotte et des équipements maritimes, des techniques de pêche durable et des solutions de valorisation et de transformation des produits de la mer pour en améliorer la qualité et la valeur marchande.

Le salon met également l’accent sur l’innovation, en présentant les technologies émergentes et les tendances modernes du secteur, ainsi que le rôle des institutions publiques et semi-publiques dans le développement stratégique du domaine, en renforçant les opportunités de coopération et de partenariats internationaux.

Il comprend également un pavillon dédié aux initiatives visant à promouvoir des pratiques de pêche durables et responsables. En chiffres, la production nationale de produits de la mer en 2024 s’est élevée à environ 1,42 million de tonnes, tandis que les exportations du secteur ont enregistré un chiffre d’affaires de 31 milliards de dirhams en 2023, ce qui place le Maroc au premier rang des pays africains et à la 13e place mondiale.