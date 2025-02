Maroc : Après 16 ans d’action, l’association Sourire de Reda va se dissoudre

L’association Sourire de Reda pour la prévention du suicide des jeunes a annoncé qu’elle votera sa dissolution, lors de l’assemblée générale extraordinaire prévue le 20 février. L’ONG explique cette décision par les moyens limités qui ne lui permettent plus de mener à bien son fonctionnement, au niveau financier et structurel.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’instance a indiqué avoir choisi ce 5 février, Journée nationale de prévention du suicide des jeunes, pour porter à la connaissance du public «ce choix difficile, qui s’inscrit dans une logique de transparence et de responsabilité». «Aujourd’hui, l’association Sourire de Reda considère avoir mené au plus loin sa mission de lanceur d’alerte et atteint ses limites en termes de moyens mobilisables», a-t-elle fait savoir.

Depuis 2009, l’ONG s’est engagée à «briser les tabous autour du suicide et du mal-être des jeunes», à travers des initiatives articulées autour d’un modèle d’écoute et de prévention, en phase avec les standards internationaux. Dans ce sens, des formations spécialisées et des actions de sensibilisation ont bénéficié à «des milliers de jeunes et d’adultes», avec lesquels l’organisation a «catalysé une prise de conscience nationale sur la nécessité d’agir».

Dans ce sens, l’ONG a appelé, en février 2024, à «une collaboration générale autour d’une série de préconisations clés, parmi lesquelles la nécessité de création d’un Observatoire national». Par ailleurs, elle a eu un rôle clé dans l’élaboration de la Stratégie nationale de prévention du suicide (SNPS). A ce titre, elle souligne que ce chantier est encore suspendu et que sa mise en œuvre «devrait constituer une avancée décisive, nécessaire pour le bien-être des jeunes de ce pays».

A travers son existence, Sourire de Reda a permis d’aider les jeunes grâce à la helpline Stop Silence (STS), tout en sensibilisant des milliers d’autres par le biais de son Comité de jeunes et d’interventions scolaires. En annonçant sa prochaine dissolution, l’association a exprimé sa reconnaissance à celle et ceux qui ont soutenu ses actions. «Ils l’ont fait avec courage et résilience, mais aussi avec sourire et optimisme malgré une thématique difficile», reconnaît l’ONG.

Par la même occasion, l’association a lancé un appel «aux pouvoirs publics et aux acteurs de la société civile» pour reprendre le flambeau et faire perdurer cet héritage.