Belgique : Bilal El Khannouss Espoir de l’année dans le championnat de football

L’international marocain Bilal El Khannouss a été sacré Espoir de l’année dans le championnat de Belgique de football, lors du 71e gala du Soulier d’Or, tenu mardi soir à Middelkerke (Belgique). Il a été récompensé avec 268 points, devançant le défenseur Matte Smets (Saint-Trond puis Genk) qui en totalise 264, ainsi que le milieu d’Anderlecht Mario Stroeykens (216). Il s’agit du deuxième titre du genre pour le milieu offensif de 20 ans, qui a été distingué pour la première fois en 2022.

Demi-finaliste du Mondial la même année, Bilal El Khannouss est désormais le troisième joueur à être doublement primé, après Youri Tielemans (2014 et 2015) et Charles De Ketelaere (2020 et 2021). La saison passée, il a évolué à Genk avant son transfert à Leicester en août dernier. Lors des Jeux olympiques de Paris (JO 2024), il a fait partie de la sélection du Maroc U23 de football, qui a décroché sa première médaille en s’offrant le bronze.

La cérémonie a par ailleurs été marquée par la distinction de Hans Vanaken (Club Bruges) en tant que 71e Soulier d’Or, devenant ainsi le meilleur joueur de l’année dans le championnat belge. Pour sa part, Charles De Ketelaere (Atalanta) est reconnu meilleur joueur belge à l’étranger.

Simon Mignolet, du Club Bruges, est quant à lui Gardien de l’année. Son coach, Nicky Hayen, a été élu entraîneur de l’année, pour avoir permis au club de décrocher son 19e titre au championnat.