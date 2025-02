Casablanca : Le militant de BDS Maroc Ismail Ghazaoui sort de prison

La Cour d’appel de Casablanca a condamné à quatre mois de prison, ce mercredi matin, Ismail Ghazaoui, réduisant ainsi la peine d’un an ferme rendue en première instance contre le militant de BDS Maroc (boycott, désinvestissement et sanctions). Cette nouvelle peine inclut un maximum de deux mois de prison ferme, que l’ingénieur agronome a purgé depuis son arrestation et sa condamnation initiale en décembre dernier. De ce fait, il devrait sortir ce soir de la prison Oukacha, a appris Yabiladi auprès des membres du mouvement, qui considèrent cette décision comme une «victoire».

Le jeune homme était poursuivi pour «incitation à commettre des crimes», sur fond de participation à une manifestation en soutien au peuple palestinien et contre la normalisation. Le 10 décembre 2024, le tribunal correctionnel de première instance de Casablanca avait condamné Ismail Ghazaoui à un an de prison ferme et à une amende de 5 000 dirhams. Le 28 janvier dernier, la Cour d’appel avait fixé la date du verdict au 5 février.

Le 25 octobre de l’année dernière, le concerné avait été interpellé puis relâché, sur son chemin vers le consulat des Etats-Unis à Casablanca, pour participer à un sit-in contre le soutien de l’administration américaine au génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Mais le 19 novembre, sa convocation par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) avait conduit à un placement en garde à vue, le procureur ayant ordonné sa détention.

Dans le temps, BDS Maroc s’est indigné de l’arrestation, qu’il qualifie d’«atteinte flagrante contre la liberté d’expression» et de «une criminalisation du devoir humanitaire de soutenir les droits légitimes du peuple palestinien».