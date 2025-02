Affrontement armé entre des éléments du Polisario et des gendarmes algériens

Les camps de Tindouf ont connu, mardi 4 février, un affrontement armé entre des éléments du Polisario et des membres de la gendarmerie algérienne. «L’incident s’est produit au «camp de Boujdour», qui représente une certaine frontière entre les territoires contrôlés par le Front et la ville algérienne de Tindouf», explique à Yabiladi une source sahraouie.

A l’origine des violences, «des trafiquants de drogue sahraouis, poursuivis par des éléments de la «gendarmerie» du Polisario, ont trouvé refuge auprès des gendarmes algériens. Les Sahraouis ont réclamé, sans résultat, des Algériens de leur remettre les trafiquants. Les deux parties ont usé de leurs armes de service. Des blessés ont été enregistrés dans les deux camps», précise la même source.

Et d’ajouter que «cette confrontation armée s’inscrit dans la course que livre, désormais, des Sahraouis influents, qui bénéficient de la protection de hauts cadres du Polisario, et des sécuritaires algériens pour le contrôle du trafic de drogue dans les camps de Tindouf».