Rabat : Vers un Conseil de l’intelligence artificielle pour l’Afrique

La création d’un Conseil de l’intelligence artificielle pour l’Afrique a été au cœur des discussions, mardi à Rabat, lors du Forum africain de la cybersécurité. Portée par l’Alliance «Smart Africa», cette initiative vise à accompagner la transformation numérique du continent et à exploiter le potentiel de l’IA pour accélérer la croissance et favoriser une transition inclusive.

Ce Conseil réunira décideurs politiques, leaders de l’industrie et experts du secteur afin d’encourager l’innovation, structurer les politiques publiques et stimuler l’économie numérique africaine. «Cette initiative, qui mobilise des représentants de haut niveau issus de pays francophones et anglophones, repose sur des piliers stratégiques tels que les infrastructures numériques, les compétences, la gestion des données et le développement de marchés, avec des projets d’envergure à la clé», a déclaré Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Elle a rappelé que le Maroc, hôte en juin dernier du premier Forum de haut niveau sur l’IA, s’est positionné comme un acteur central dans ce domaine, notamment grâce au «Consensus de Rabat sur l’IA en Afrique».

Didier Nkurikiyimfura, directeur senior de la stratégie et de la croissance au sein de Smart Africa, a insisté sur l’importance du numérique pour le développement du continent. Il a précisé que le Conseil de l’IA pour l’Afrique sera officiellement lancé lors d’une conférence mondiale sur l’IA à Kigali dans les prochaines semaines. «Cette instance jouera un rôle clé dans la coordination des efforts africains en matière d’IA, avec une priorité accordée à la formation afin de développer des solutions adaptées aux réalités locales», a-t-il ajouté.

Le Forum africain de la cybersécurité, organisé par la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI), relevant de l’Administration de la Défense Nationale, se poursuit jusqu’au 5 février. Il réunit experts marocains et internationaux, responsables gouvernementaux, dirigeants d’entreprises et chercheurs pour échanger sur les enjeux de la cybersécurité et du numérique en Afrique.