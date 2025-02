Le Maroc réceptionne un lot de drones turcs Akinci

Les Forces armées royales ont réceptionné un premier lot de drones Akinci, fabriqués par la société turque Baykar. Ces nouveaux appareils devraient bientôt entrer en service, indique le Forum FAR Maroc.

L’Akinci est considéré comme l'une des dernières innovations des industries militaires mondiales en général et turques en particulier. Cet avion sans pilote peut voler jusqu’à 24 heures sans interruption et couvrir une distance de 6 000 kilomètres. Il peut transporter une charge de 1 500 kg d’armes.



Cette livraison s'inscrit dans le cadre de la grande dynamique observée dans les relations entre les Forces Royales Air et la société turque Baykar, qui a décidé d'implanter une unité militaro-industrielle dans la région de Benslimane, pour assembler et fabriquer un type spécial de drones qui n'est pas encore en service, précise la même source.

Le président de la société Baykar, Selçuk Bayraktar, gendre du président Recep Tayyip Erdogan, a assisté à l’édition 2024 du Marrakech Air Show, tenue du 30 octobre au 2 novembre, pour présenter le drone Bayraktar TB3. En marge de cet événement, il s’est réuni avec le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Les FAR possèdent depuis septembre 2021 une flotte de drones Bayraktar TB2.

La société d’armement turque Aselsan s’intéresse également au marché marocain.