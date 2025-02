Maroc-Syrie : Le roi Mohammed VI félicite Ahmed Al-Charaa

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Ahmed Al-Charaa, à l'occasion de son accession à la présidence de la République Arabe Syrienne durant la période de transition.

Le souverain a souhaité «succès et réussite» à Al-Charaa «dans l’exercice de ses hautes fonctions et de ses lourdes missions». Le roi a réaffirmé «la position du Royaume du Maroc qui a, de tout temps, été celle de soutenir le peuple syrien frère pour réaliser ses aspirations à la liberté, à la quiétude et à la stabilité».

Pour rappel, le Maroc avait fermé son ambassade à Damas en novembre 2011. Une décision suivie, en juillet 2012, par l’expulsion de l’ambassadeur du régime de Bachar Al-Assad à Rabat.

Mohammed VI a souligné que c’est cette «position constante qui incite, aujourd’hui comme hier, le Royaume à se tenir aux côtés du peuple syrien alors qu’il traverse une étape délicate et décisive de son histoire, et ce, en parfaite harmonie avec sa position de principe en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la Syrie».

Ce message de félicitations signé par le roi Mohammed VI à Ahmed Al-Charaa intervient quelques semaines après l’échange téléphonique entre Nasser Bourita et son homologue syrien, Asaad Al-Shibani. Le Maroc a par ailleurs condamné les visées israéliennes sur des territoires de pays arabes, dont la Syrie.