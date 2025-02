Le Maroc et la Mauritanie scellent la mise en œuvre du projet d’interconnexion électrique

Le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Tarik Hamane, et le directeur général de la Société mauritanienne d’électricité (SOMELEC), Sidi Salem Mohaned Elabd, ont signé, mardi à Nouakchott, un accord pour le développement et la réalisation de l’interconnexion électrique entre Maroc et la Mauritanie. Acté en présence de l’ambassadeur du royaume dans le pays voisin du sud, Hamid Chabar, ce cadre vise à renforcer les relations bilatérales et la coopération énergétique régionale.

S’inscrivant dans le cadre de l’initiative royale atlantique pour l’intégration africaine et la promotion de la coopération Sud-Sud, ce chantier renforce la fiabilité des réseaux électriques des deux pays, en facilitant les échanges d’énergie électrique entre le Maroc et la Mauritanie et entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest dans le cadre du WAPP (système d’échange d’énergie électrique ouest africain).

À l’issue de la cérémonie de signature de l’accord, les équipes techniques de l’ONEE et de la SOMELEC ont entamé des travaux de concertation dans le cadre de la mise en œuvre du projet.