Jazzablanca 2025 : Ibrahim Maalouf, Kool & The Gang et Black Eyed Peas mènent la danse

La première partie des têtes d’affiche du 18e Jazzablanca est dévoilée, ce mardi, annonçant un rendez-vous incontournable cet été, étendu pour la première fois sur dix jours et deux week-ends. Du 3 au 12 juillet prochain et sur les deux scènes d’Anfa Park, la programmation promet de satisfaire tous les goûts, des plus attachés aux bases du jazz aux férus de la diversité des brassages musicaux.

Sur la Scène 21, la formation cubaine El Comité ouvrira le bal, mêlant jazz fluide et mélodies afro-cubaines. Sur la scène Casa Anfa, Hindi Zahra fera son retour à Jazzablanca, pour présenter son troisième et nouvel album. Cette soirée d’ouverture sera exceptionnelle, avec la présence de la légende britannique de soul et de pop rock Seal, connu pour ses chansons indémodables «Kiss from a Rose», «Crazy», ou «Prayer for the Dying».

Vendredi 4 juillet, le jeune auteur et compositeur polonais Marcin se produira sur la Scène 21, mêlant guitare classique et rock progressif. Sur la scène Casa Anfa, l’icône de la samba brésilienne moderne Seu Jorge jouera les titres phares qui ont fait sa réussite internationale à travers les décennies.

Le même jour, Kool & The Gang ramènera au Maroc son funk américain intergénérationnel, immortalisé par «Celebration» ou encore «Jungle Boogie». Active depuis les années 1970, la formation a sorti son 34e album «People Just Wanna Have Fun», en 2023.

Le lendemain, Black Eyed Peas enflammera la scène Casa Anfa, en marquant «un tournant majeur» pour les organisateurs de Jazzablanca. Dans un communiqué, ces derniers rappellent que le groupe américain a «redéfini les codes de la pop avec des tubes interplanétaires».

La Scène 21 s’ouvrira par ailleurs à la formation Aïta Mon Amour, qui célèbre le chant de l’aïta «entre tradition marocaine et influences électroniques contemporaines». Aussi, le groove londonien de Waaju croisera l’univers gnaoua du maâlem Majid Bekkas.

La même scène accueillera également le groupe britannique de jazz et afrobeat Ezra Collective, ou encore le pianiste et compositeur palestinien Faraj Suleiman et son Jazz Quintet.

Sur la scène Casa Anfa, se produiront par ailleurs Ibrahim Maalouf avec son projet «The Trumpets of Michel-Ange», Jupiter & Okwess ou encore Macklemore, entre autres artistes dont les noms seront dévoilés prochainement.