Maroc : Convention pour valoriser les arts équestres et la Tbourida

Le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), la Maison de l’Artisan et l’Association nationale des arts équestres traditionnels – Tbourida ont signé, lundi à Rabat, une convention de partenariat dédiée à la valorisation des «Arts équestres – Tbourida». La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture, Ahmed Bouari.

Paraphé par Lahcen Essaadi, secrétaire d’État chargé de l’Artisanat, Omar Skalli, directeur général de la SOREC, Yassine Oukacha, président de l’Association nationale des arts équestres traditionnels – Tbourida, et Tarik Sadik, directeur général de la Maison de l’Artisan, cet accord vise à préserver et promouvoir ce pan du patrimoine marocain. Il ambitionne notamment de transmettre son savoir-faire et de soutenir les métiers artisanaux liés à cet univers, tels que la fabrication de selles, de fusils traditionnels ou encore des tenues de cavalier.

Ce partenariat s’inscrit dans le plan d’action du Secrétariat d’État pour 2025 et entend structurer toute la chaîne de valeur, en développant les produits artisanaux et en accompagnant les acteurs du secteur. Il prévoit également la mise en place de programmes de formation et de bourses incitatives pour renforcer les compétences des artisans tout en préservant l’authenticité de leurs réalisations.

Reconnu par l’UNESCO comme élément du patrimoine immatériel marocain, la Tbourida nécessite, selon Lahcen Essaadi, un programme intégré axé sur la préservation de l’artisanat qui l’entoure, l’amélioration des standards de qualité et le soutien à la commercialisation des produits dérivés. Omar Skalli a, pour sa part, insisté sur l’engagement collectif en faveur de ce patrimoine, tandis que Yassine Oukacha a salué la dynamique nouvelle qu’il insuffle au secteur artisanal.

Deux prix de distinction ont été instaurés dans le cadre de cette convention : un Prix national, remis lors du Salon du Cheval d’El Jadida, récompensera les meilleurs artisans spécialisés dans les équipements équestres, tandis qu’un Prix régional distinguera les meilleures «sarbates» en fonction de la qualité des équipements traditionnels utilisés.