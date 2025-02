Polisario : Bachir Sayed critique l’Algérie sur son refus de fournir plus d’armes

Bachir Mustapha Sayed brise un tabou au sein du Polisario. Il a osé critiquer ouvertement le refus de l'Algérie de fournir des armes à son mouvement, alors qu'il mène depuis le 13 novembre 2020 une «guerre» contre le Maroc. Lors d'une réunion du secrétariat général du Polisario tenue la semaine dernière à huis clos et consacrée à la préparation du prochain congrès, dont des extraits ont fuité dans des messages audio, le frère du fondateur du Front a souligné que le pouvoir algérien «ne souhaite pas que la guerre avec le Maroc dépasse une certaine limite qui serait préjudiciable à ses propres intérêts».

Mustapha Bachir Sayed a également pointé la «tutelle» de l'Algérie sur les décisions prises par le Polisario. La fuite de ces critiques formulées par Sayed contre le «parrain algérien» anime les débats dans les camps de Tindouf. Sur les réseaux sociaux, deux groupes émergent : il y a les opposants à ces déclarations qui se disent «reconnaissants» envers Alger pour son appui depuis les années 70, et ceux qui s'interrogent sur les véritables motivations de la sortie de Mustapha Bachir.

L'Algérie tente de desserer l'étau

Les critiques exprimées par le frère du fondateur du Polisario interviennent alors que l'Algérie perd de son influence, aussi bien sur la scène internationale qu'africaine. Aux États-Unis, le retour au pouvoir de Donald Trump a chamboulé les cartes du régime algérien. Preuve en est, la main tendue du président Abdelmadjid Tebboune en direction du nouveau locataire de la Maison-Blanche, dans une interview accordéee au quotidien français L'Opinion.

Le retour en force des républicains dans les deux Chambres du Parlement américain préoccupe les responsables algériens. Ces nouveaux développements qui sont en train de s'opérer de l'autre côté de l'Atlantique ont contraint le voisin de l'Est à mettre de l'eau dans son vin. En témoignent les déclarations de Tebboune au même journal français : «Les Sahraouis réclament des armes que nous nous préservons de leur donner pour le moment.»

Le chef d'État tente, ainsi, de mettre en sourdine le ton belliqueux adopté ces dernières années envers le Maroc. En janvier 2024, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita avait affirmé, à la Chambre des représentants, qu'il y a des «indicateurs attestant de la volonté de l'Algérie de déclencher une guerre dans la région et une confrontation militaire avec le Maroc». Le chef de la diplomatie avait souligné que l'Algérie cherche actuellement «l'escalade» avec le royaume.

Une escalade militaire qui est cependant peu propable. Depuis 2004, Rabat a le statut d'allié majeur des États-Unis non membre de l'OTAN. Après la défaite de Bachar El Assad en Syrie et les déboires de l'Iran et de ses proxys dans la région, Alger a changé son fusil d'épaule en éconduisant les milices du Front qui souhaitent intensifier le conflit en réclamant plus d'armes. Une prudence d'autant plus vitale alors que le sénateur républicain, Joe Wilson, a qualifié le Polisario d'organisation terroriste. Sous predsion, le président Tebboune a même affirmé la disposition de son pays à normaliser ses relations avec l'État hébreu en échange de la création d'un État palestinien.