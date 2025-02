Des hackers marocains piratent le site de l’agence de presse du Polisario

Un groupe de hackers marocains appelé MoroccanGhosts a piraté, plus tôt ce mardi, le site de l’agence de presse du Front Polisario. Sur la page des archives de la SPS, le contenu du mouvement séparatiste a laissé place à la devise nationale du Maroc (Dieu, Patrie, Roi), avec un message bien clair des auteurs : «Le Sahara est marocain et le Maroc est un royaume». La même page affiche également le drapeau national, ainsi que des photos du roi Mohammed VI.

Le lien d’archive de la SPS restant en panne, le contenu des hackers a été supprimé, pour laisser place à un message des administrateurs évoquant une maintenance en cours. De leur côté, les autres relais médiatiques du Polisario n’ont pas fait écho de ce piratage. Pour autant, cet incident n’est pas un cas isolé. En 2022, le site de la chaîne «RASD Radio» a été mis hors service, après qu’un groupe de hackers marocains a réussi à le pirater.

Dans le temps, cette action a été menée au lendemain de l’ouverture de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) en Tunisie. Cette rencontre a connu la présence du chef du Polisario, Brahim Ghali, reçu à cette occasion par le président tunisien Kaïs Saïed.

Un an plus tôt, des hackers marocains ont attaqué cette fois-ci des sites institutionnels iraniens. Quelques jours plus tôt, l’Iran avait plaidé pour «le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination», lors de la neuvième session de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation de l’ONU.