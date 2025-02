Maroc : La FMEJ pointe les décisions unilatérales de gestion du secteur de la presse

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a pointé le «caractère unilatéral des décisions prises par le ministère de tutelle et le gouvernement», concernant le décret de décembre 2023 et l’arrêté ministériel conjoint, récemment portés au Bulletin officiel. A l’issue de la réunion périodique ordinaire de son bureau exécutif, le 31 janvier dernier, l’instance a souligné «l’exclusion» dont elle a fait l’objet en phase de consultation, «bien qu’elle ait été le premier signataire du contrat-programme» et gagné les élections du Conseil national de la presse (CNP), en plus d’avoir signé la première convention collective du secteur.

Le décret en question établit le critère du nombre de cartes professionnelles pour accéder au soutien public, ce que la FMEJ considère être une «exagération» pour la presse électronique, régionale et les hebdomadaires en version papier. «Il impose également des conditions contraignantes et étranges pour le soutien aux imprimeries de journaux», déplore la fédération.

L’arrêté ministériel conjoint instaure quant à lui des «critères supplémentaires, notamment l’obligation d’un chiffre d’affaires tout en précisant son montant», ce qui fait du soutien public un appui au capital des entreprises de presse, selon la FMEJ. «Cela porte atteinte à l’image démocratique et aux droits humains de notre pays et ouvre, en plus, la voie à l’exclusion de la plupart des petites et moyennes entreprises de presse et de la presse régionale», mettant à mal le pluralisme, ajoute la même source.

Dans le même sens, la FMEJ pointe que «les récentes annonces du ministère concernant son intention d’annoncer prochainement un soutien régional dont bénéficieront les entreprises de presse régionales n’a pas été suivi jusqu’à présent d’une action concrète».

Par la même occasion, l’organisation professionnelle a réitéré «sa position de principe selon laquelle ce dont nous disposons aujourd’hui est une commission désignée par le gouvernement, en violation flagrante de la Constitution et du principe d’autorégulation» de la profession, à travers le CNP.

A ce titre, la FMEJ a préconisé une réforme de l’arsenal juridique en la matière, de manière à consacrer la liberté de la presse, pour insuffler un esprit de démocratie et de droits humains dans l’environnement du secteur, en phase avec l’éthique de la profession.