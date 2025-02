Le minaret de la Koutoubia est un triplé. La mosquée, fondée en 1147 par le calife almohade Abd al-Mu’min qui a conquis Marrakech sur les Almoravides, a en effet servi de modèle à au moins deux monuments phares à travers le monde, à commencer par la mosquée Giralda de Séville, à Al-Andalus, sous le règne de la dynastie almohade.

La troisième tour identique, n’est ni une mosquée, ni une église reconvertie. Elle se trouve au cœur de Manhattan, dans la Grosse Pomme. La tour sœur de la Koutoubia fait partie de l’emblématique Madison Square Garden, une salle omnisports couverte de New York, connue comme l’un des lieux de divertissement et de sport les plus célèbres au monde.

Situé à Midtown Manhattan, le lieu est le chef-d’œuvre du célèbre architecte Stanford White. Ouvert en 1891, le bâtiment a remplacé le premier Madison Square Garden, accueillant de nombreux événements.

Une deuxième tour inspirée de la Koutoubia

L’arène est une structure de style Beaux-Arts avec une touche marocaine, visible dans sa tour en forme de minaret. La tour est initialement conçue d’après la Giralda, le clocher de la cathédrale de Séville, autrefois une mosquée ultramoderne d’Al-Andalus.

La Giralda est elle-même conçue d’après sa sœur jumelle, la Koutoubia, à Marrakech. Le minaret de cette dernière a également servi de précurseur à la tour Hassan de Rabat, commencée par Ya’qub al-Mansur mais jamais terminée.

Madison Square est connu notamment par sa salle principale, la plus grande du monde, mesurant 61 sur 110 mètres, avec des sièges permanents pour 8 000 personnes et un espace au sol pour des milliers d’autres. Le minaret de la Koutoubia, une tour jumelle du jardin, était surmonté d’une statue de Diane, réalisée par le sculpteur Augustus Saint-Gaudens.

«Stanford White a conçu cette structure — l’une des plus impressionnantes de son époque», mentionne New York City Guide: A Comprehensive Guide to the Five Boroughs of the Metropolis: Manhattan, Brooklyn, the Bronx, Queens, and Richmond. «Sa belle tour, copiée sur la Giralda de Séville, était surmontée de la statue de Diane d’Auguste Saint-Gaudens», note le guide.

La tour n’a cependant pas été acceptée de tous. Des sources mentionnent que le syndicat a fait preuve d’un «grand scepticisme quant à sa rentabilité». En mars 1888, White a déclaré à un journaliste du New York Times qu’il y avait eu «quelques objections au projet» et qu’il avait dû se battre dans l’arène de l’opinion publique.

Un débat passionné sur l’intérêt du projet

Le Times a soutenu White, comparant la tour proposée à la tour Eiffel à Paris, suggérant que New York mériterait son propre monument. «L’abandon de la tour comme moyen d’obtenir une vue plongeante sur la ville… et comme l’unique élément qui rendait le bâtiment principal plus digne et plus important, est un fait quelque peu écrasant… Si New York est fier du nouveau Madison Square Garden en tant qu’œuvre d’art, tout ce qui y est lié réussira», a écrit le journal pour sa défense.

Malgré cela, les investisseurs sont restés hésitants et il a fallu des mois pour obtenir un financement. Le Madison Square Garden a été achevé en premier, avec sa tour de 93 mètres dotée d’une terrasse. Il a été inauguré le 16 juin 1890, lors d’un grand gala qui a connu la présence de 12 000 personnes.

White s’est battu pour que son projet de tour inspiré de la Koutoubia soit réalisé, mais il a connu une mort tragique dans le même bâtiment. Sur le toit-terrasse, il a été assassiné en 1906 par Harry K. Thaw, fils d’un baron américain de charbon et des chemins de fer. Le meurtre est devenu l’un des scandales les plus marquants de son temps.

Le Madison Square Garden a fermé ses portes en 1925. Lors d’une visite officielle en mars 1963, le roi Hassan II a visité la troisième version de l’arène, située à l’angle de la 8e Avenue et de la 50e Rue à New York, pour assister à une représentation du cirque Barnum & Bailey.

Cette version a ouvert en 1925 et n’a pas été conçue par Stanford White : sa version du Madison Square Garden (la deuxième) a été démolie en 1925, pour laisser de la place au célèbre New York Life Building, le siège emblématique de l’entreprise américaine d’assusrance New York Life Insurance Company.