Maroc : Décès du général de Brigade Youssef Oulad Alla

Les Forces armées royales (FAR) annoncent, dans un communiqué publié ce lundi 3 février sur les réseaux sociaux, le décès du général de brigade Youssef Oulad Alla, commandant de la garnison militaire d'Es-Smara, des suites d'une crise cardiaque survenue le dimanche 2 février.

Le défunt est né le 15 février 1962 à Marrakech. Il intègre l'Académie royale militaire le 1er septembre 1984 et en sort avec le grade de sous-lieutenant le 1er juillet 1987, indique la même source. Il a ensuite gravi les échelons et occupé des postes de responsabilité au cours de ses années de service dans les régions de l'Est et du Sud, où il a passé plus de 23 ans.

Feu Oulad Alla a également participé à de nombreuses missions nationales et internationales. Il a été promu au grade de général de brigade en 2018, précise le communiqué des FAR.