Maroc : 5 romans de Rachid Benzine regroupés dans un coffret

L’écrivain franco-marocain Rachid Benzine vient de publier au Maroc un coffret regroupant cinq romans à succès qu’il a initialement publiés en France. Edité par Le Fennec, avec le soutien de l’Académie du Royaume du Maroc et le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), ce coffret rassemble les opus littéraires qui ont confirmé les talents romanesques du politologue et islamologue, ces six dernières années, en les proposant à un prix accessible au marché national.

A la suite de la troisième édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM), tenue du 30 au 2 février 2025, Rachid Benzine a dévoilé lui-même cette prochaine sortie via ses réseaux sociaux. Après l’anthologie «Ecritures féminines d’ailleurs» qui a mis en avant sept autrices de l’immigration, ce coffret est le deuxième à regrouper les romans d’un auteur marocain contemporain de l’étranger. Ainsi rassemblés, «Lettres à Nour» (éd. Points), «Ainsi parlait ma mère», «Dans les yeux du ciel», «Voyage au bout de l’enfance» et «Les silences des pères» (éd. Seuil) constituent une forme de suite dans les idées de leur écrivain.

Celui-ci y aborde les questions de jeunesse et d’embrigadement, propose des réflexions sur la responsabilité collective et individuelle dans le parcours de vie de ses personnages, ou interroge les identités à travers les liens intergénérationnels qu’il tente de mettre en dialogue.

Né en 1971 à Kénitra, Rachid Benzine est chercheur associé au fonds Paul Ricœur et au laboratoire Sophiapol de sociologie, philosophie et politique à Paris X. Porté sur le dialogue interreligieux, il développe une approche historique et critique de l’islam, qu’il met sur papier à travers de nombreux essais. Ses ouvrages «Les nouveaux penseurs de l’islam» et «Le Coran expliqué aux jeunes» illustrent sa démarche intellectuelle, inspirée par des penseurs comme Jacques Derrida, Paul Ricœur et Michel de Certeau.

Le chercheur pense sa contribution académique en interaction totale avec les questions sociétales, ce qui lui inspire également l’écriture de romans, ou encore de textes dramatrugiques. Ces approches créatives permettent au politologue de traiter les thèmes de l’exil, des révolutions et des identités, au-delà de la méthodologie scientifique.