Décès du journaliste marocain Ayoub Errimi à Londres

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a fait part de ses condoléances à la famille, aux proches et au corps journalistique marocain, suite au décès du journaliste Ayoub Errimi, samedi à Londres, des suites d’une longue maladie.

Résident au Royaume-Uni, le défunt est diplômé de l’Institut supérieur de l’information et de la communication de Rabat (ISIC) en 2013 et titulaire d’un master. Né à Kénitra, il a multiplié les collaborations dans la presse marocaine et internationale, dont ses correspondances pour Al Jazeera depuis son pays d’accueil. Sa dépouille sera inhumée dans sa ville natale.

A Londres, Ayoub Errimi a par ailleurs lancé le podcast «Houna London» (Ici Londres), qui propose des interviews exhaustives avec des personnalités de premier plan, dont l’historien britannique Jerry Broughton et le professeur Amir Al-Nimrat, directeur du département d’intelligence artificielle de l’université d’East London.

Apprécié par ses collègues et par ses anciens camarades pour ses qualités professionnelles et humaines, il est également intervenu sur la place du journalisme interprétatif dans les médias contemporains. Dans ce sens, il a contribué aux débats à Al Jazeera Media Institute sur le rôle du journaliste dans l’analyse de l’actualité et la mise en contexte plus large.

En tant que journaliste marocain du monde, Ayoub Errimi a participé aussi aux initiatives du CCME, en animant des émissions du conseil et en proposant une tribune aux concitoyens du monde. A ce titre, l’institution souligne que «le Maroc perd un journaliste exceptionnel, profondément humain et engagé».