Maroc : Le taux de chômage grimpe à 13,3% (+0,3%) en 2024

Le taux de chômage a atteint 13,3% en 2024, gagnant ainsi 0,3% depuis l’année d’avant. Selon la récente note d’information du Haut-Commissariat au plan (HCP) sur la situation du marché du travail, ce pourcentage national montre des disparités territoriales considérables, entre les villes (16,9%) et les campagnes (6,8%). En chiffres, le nombre de sans-emploi a augmenté de 58 000 personnes entre 2023 et 2024, passant de 1 580 000 à 1 638 000 (+4%).

Cette hausse s’explique par un accroissement de 42 000 chômeurs en milieu urbain et de 15 000 en milieu rural, constate le HCP. Et de relever que le taux de chômage a augmenté de 1,1 point parmi les femmes, de 18,3% à 19,4% et de 0,1 point parmi les hommes, passant de 11,5% à 11,6%.

En outre, cette hausse a concerné l’ensemble des catégories d’âge. Ainsi, le taux de chômage est passé de 35,8% à 36,7% (+0,9 point) parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, de20,6% à 21% (+0,4 point) pour les personnes âgées de 25 à 34 ans, de 7,4% à 7,6% (+0,2 point) pour celles de 35 à 44 ans, et de 3,7% à 4% pour celles de 45 ans et plus (+0,3 point).

Selon le diplôme, le taux de chômage a connu une quasi-stagnation (-0,1 point) parmi les diplômés, passant de 19,7% à 19,6%, et une hausse de 0,3 point parmi les personnes n’ayant aucun diplôme, passant de 4,9% à 5,2%.

Ce taux a enregistré les hausses les plus importantes parmi les titulaires de diplômes en qualifications professionnelle (+1,5 point avec un taux de 23,9%), suivis des titulaires des diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant (+1,3 point avec un taux de 24,6%).

Par ailleurs, au cours de cette période, le chômage a été marqué par la hausse de la proportion des personnes récemment en chômage. La part des personnes en situation de chômage depuis moins d’un an s’est élevée de 33,3% à 37,1%.

Ainsi, la durée moyenne de chômage est passée de 32 mois à 31 mois. D’un autre côté, 30% des chômeurs se sont retrouvés dans cette situation suite au licenciement ou à l’arrêt de l’activité de l’établissement et 25,6% suite à l’achèvement des études.

Par ailleurs, 50,7% sont des personnes ayant déjà travaillé. Près de 80% parmi eux résident en milieu urbain, plus de trois quarts sont des hommes (77,5%) et plus de la moitié d’entre eux sont des jeunes âgés de 15 à 34 ans (57,5%). Près de 7 personnes ayant déjà travaillé sur 10 (72%) ont un diplôme, 45,2% de niveau moyen et 26,8% de niveau supérieur.

En outre, 85,8% des concernés étaient des salariés et 12,8% des auto-employés. Près de 55,6% exerçaient dans le secteur des services, 17,7% dans les BTP et 15,7% dans l’industrie.