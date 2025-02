Mérieux NutriSciences rachète les activités de tests alimentaires de Bureau Veritas au Maroc

La société américaine Mérieux NutriSciences, connue pour son expertise en solutions de sécurité alimentaire, de qualité et de durabilité, a acquis les opérations de tests alimentaires de Bureau Veritas au Maroc, au Japon, en Asie du Sud-Est et en Afrique du Sud.

Annoncé dans un communiqué de presse le lundi 3 février, la société basée à Chicago a souligné que cette acquisition renforce considérablement sa position de leader dans l'industrie des tests, inspections et certifications (TIC) alimentaires.

«Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape importante dans notre accord mondial avec Bureau Veritas. Aujourd'hui, nous renforçons considérablement notre capacité à fournir des solutions de haute valeur, basées sur la science, à nos clients et à l'industrie alimentaire dans son ensemble à travers l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique», a déclaré Nicolas Cartier, PDG de Mérieux NutriSciences.

Cette acquisition fait partie d'un accord plus large avec Bureau Veritas, une entreprise française spécialisée dans les tests, inspections et certifications fondée en 1828, couvrant ses activités mondiales de tests de laboratoire alimentaire. Celles-ci englobent l'analyse microbiologique et chimique, ainsi que les tests moléculaires, renforçant encore les offres de services complètes de Mérieux NutriSciences dans l'industrie alimentaire.