Football : La semaine folle de Osame Sahraoui avec le LOSC

>L’international marocain a vécu une semaine exceptionnelle, conclue en beauté par un doublé face à l’AS Saint-Étienne (4-1), samedi. Privé d’Edon Zhegrova, le LOSC a trouvé en Osame Sahraoui un relais idéal.

Il y a des moments où tout réussit, et Sahraoui (23 ans) en a fait l’expérience sur sept jours mémorables. Buteur à Strasbourg, puis décisif contre Feyenoord (1 but, 2 passes), il a terminé en apothéose face aux Verts avec deux réalisations. Une performance XXL qui a permis aux Dogues de renverser le match en seconde période et de s’imposer largement.

??Le #LOSC ⚜️ retrouve la L1 ce soir... mais on est d'accord, on a tous envie de se refaire une petite compil' de la performance d'Osame Sahraoui ???? face au Feyenoord en Ligue des Champions ?! ?



Un artiste made in Vålerenga ?? ! ?#LOSCASSE pic.twitter.com/magM4Q0FwY — Nordisk Football (@NordiskFootball) February 1, 2025

«C’était une super semaine, riche en émotions. Je suis vraiment content d’avoir pu marquer et faire marquer. Mais l’essentiel reste le collectif : nous avons gagné ensemble, écrit une page en Ligue des Champions et continuons sur notre lancée en championnat. Nous avons la bonne mentalité pour battre n’importe quel adversaire, et nous voulons prendre un maximum de points.» Osame Sahraoui

Loin d’être grisé par sa réussite, le Lillois y voit un moteur : «Marquer donne de la confiance, c’est un vrai boost. Mais il ne faut pas se déconcentrer, il faut avancer match après match. Ce qui compte, c’est l’équipe. Nous marquons tous, et c’est impressionnant d’inscrire dix buts en deux matchs. Il y a une vraie alchimie entre nous, surtout offensivement. Chaque but vient d’une action collective, c’est notre force.»