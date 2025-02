Maroc : Neige et fortes pluies de dimanche à mardi

Des chutes de neige sur les hauteurs dépassant 1 400 m ainsi que de fortes pluies localement orageuses sont attendues, de dimanche à mardi, dans plusieurs provinces du Maroc, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige (10-20 cm) sont prévues, dimanche de 12h à 23h, dans les provinces d’Ifrane, Sefrou, Boulemane, Taza et Guercif, précise la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (20-40 cm) est attendu, lundi de 00h à 23h, à Sefrou, Ifrane, Guercif, Taza, Boulemane et Midelt, relève la même source, ajoutant que des chutes de neige (10-20 cm) concerneront, lundi de 12h à 23h, les provinces de Khénifra, Azilal, Béni Mellal, Taourirt, Al Hoceïma et Chefchaouen.

Par ailleurs, de fortes pluies localement orageuses (35-50 mm) sont prévues, lundi de 00h à 23h, dans les provinces de Tétouan, Chefchaouen, Fahs-Anjra et Mdiq-Fnideq, Taza et Al Hoceïma tandis que le même phénomène (35-50 mm) touchera, du lundi à 12h au mardi à 03h, Sefrou, Driouch, Nador et Berkane.

Les provinces de Larache, Tanger-Assilah, Ouezzane et Taounate, connaîtront le même phénomène (25-40 mm), lundi de 00h à 23h, conclut la DGM.