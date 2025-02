L’Algérie sourde à l’appui de la Belgique à l’autonomie du Sahara

Le soutien de la Belgique au plan marocain d’autonomie du Sahara, créé un malaise en Algérie. En témoigne le traitement escamoté réservé, hier par le site de la chaîne d’information continue Al24 News, aux déclarations signées mercredi à Rabat par le ministre belge des Affaires étrangères, Bernard Quintinn.

Le média officiel algérien a affirmé que «la Belgique soutient l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental». Et de se féliciter que «la position belge sur la question du Sahara occidental s’inscrit en faux contre les thèses françaises et du Makhzen marocain concernant le mensonge de l’autonomie, que les Nations Unies n'ont jamais adopté».

Al24 News a toutefois reconnu que le chef de la diplomatie belge a déclaré l’appui de son pays «à la résolution 2703 du Conseil de sécurité des Nations unies,», approuvée le 31 octobre 2024 par 12 voix pour et 2 abstentions, celles de la Russie et du Mozambique. En revanche, l’Algérie n’avait pas pris part au vote de ce texte.

Or à Rabat, le ministre belge des Affaires étrangères a tenu à préciser que son pays sait que la question du Sahara est «importante pour le Maroc». «La Belgique considère l’initiative marocaine d’autonomie comme un effort sérieux et crédible du Maroc, comme une très bonne base pour une solution acceptée par les parties», a affirmé Bernard Quintinn dans une déclaration lue devant la presse à l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain.

«Le ministre Bourita m’a présenté durant notre rencontre les éléments principaux de ce plan (d’autonomie) et j’en ai approfondi ma connaissance, avec intérêt. Cela m’a permis de comprendre les tenants et les aboutissants de ce plan et de prendre la mesure du caractère existentiel de cette question pour le Maroc.»

Bernard Quintinn

«Je constate, par ailleurs, que des partenaires européens et internationaux importants ont évolué dans leurs positions. Je suis certain que nos pays continueront à mener un dialogue constructif à ce sujet», a-t-il conclu.

Pour rappel, en octobre 2022, l’ancienne cheffe de la diplomatie belge, Hadja Lahbib, avait qualifié la solution proposée en 2007 par le Maroc «comme une bonne base» pour le règlement de ce conflit.