Londres : Les deux élèves marocaines disparues ont été retrouvées, selon une source policière

Selon les dernières informations transmises par la police britannique, et communiqué à Yabiladi par une source ayant requis l'anonymat, les deux collégiennes marocaines portées disparues à Londres depuis mardi 28 janvier ont été localisées. Les adolescentes, âgées de 14 et 15 ans, ont été retrouvées chez un membre de la famille de l’une d’entre elles.

Cette découverte confirme les soupçons liés à une tentative d’immigration illégale, évoquée ce vendredi sur Yabiladi. Selon une source proche du dossier cette disparition aurait été préméditée, s’inscrivant dans une stratégie orchestrée par des réseaux affiliés au Front Polisario en Europe, notamment au Royaume-Uni, dans un contexte de mobilisation subversive.

L’une des deux adolescentes est originaire des provinces sahariennes, un détail qui renforce les hypothèses liées à l’implication de groupes activistes cherchant à exploiter des mineurs à des fins politiques. Ce cas rappelle des incidents similaires survenus en 2023, lorsque quatre élèves marocains avaient disparu à Londres. Deux d’entre eux resteraient aujourd’hui sous l’emprise de relais du Polisario, profitant des mécanismes d’asile britanniques.

Les deux jeunes filles, Douae et Houda, participaient à un programme d’échange académique organisé par une société indépendante. Arrivées à Londres le 25 janvier, elles devaient regagner le Maroc le 1er février. Leur disparition avait été signalée après qu’elles eurent quitté leur hôtel situé à Tavistock Place, dans le centre de la capitale. L’inspecteur en chef Sarb Kaur, chargé de l’enquête, avait lancé un appel public pour localiser les adolescentes, soulignant leur vulnérabilité : «Elles se trouvent dans une ville et dans un pays qu’elles ne connaissent pas. Plus elles restent disparues, plus nous nous inquiétons pour leur bien-être.»