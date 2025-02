CAN 2025 au Maroc : Le calendrier complet des matchs

Le calendrier complet des rencontres de la CAN 2025 :

Phase de poules



21 décembre

Maroc vs Comores (groupe A)



22 décembre

Mali vs Zambie (groupe A)

Égypte vs Zimbabwe (groupe B)

Afrique du Sud vs Angola (groupe B)



23 décembre

Nigeria vs Tanzanie (groupe C)

Tunisie vs Ouganda (groupe C)

Sénégal vs Botswana (groupe D)

RD Congo vs Bénin (groupe D)



24 décembre

Algérie vs Soudan (groupe E)

Burkina Faso vs Guinée Équatoriale (groupe E)

Côte d’Ivoire vs Mozambique (groupe F)

Cameroun vs Gabon (groupe F)



26 décembre

Maroc vs Mali (groupe A)

Zambie vs Comores (groupe A)

Égypte vs Afrique du Sud (groupe B)

Angola vs Zimbabwe (groupe B)



27 décembre

Nigeria vs Tunisie (groupe C)

Ouganda vs Tanzanie (groupe C)

RD Congo vs Sénégal (groupe D)

Bénin vs Botswana (groupe D)



28 décembre

Algérie vs Burkina Faso (groupe E)

Guinée Équatoriale vs Soudan (groupe E)

Cameroun vs Côte d’Ivoire (groupe F)

Gabon vs Mozambique (groupe F)



29 décembre

Maroc vs Zambie (groupe A)

Comores vs Mali (groupe A)

Égypte vs Angola (groupe B)

Zimbabwe vs Afrique du Sud (groupe B)



30 décembre

Nigeria vs Ouganda (groupe C)

Tanzanie vs Tunisie (groupe C)

Botswana vs RD Congo (groupe D)

Bénin vs Sénégal (groupe D)



31 décembre

Guinée Équatoriale vs Algérie (groupe E)

Burkina Faso vs Soudan (groupe E)

Cameroun vs Mozambique (groupe F)

Côte d’Ivoire vs Gabon (groupe F)