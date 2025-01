Intempéries au Maroc : Les usagers des routes appelés à la vigilance

Le ministère de l’Équipement et de l’eau a appelé les usagers des routes à faire preuve de prudence et de vigilance, en prévision des chutes de neige au-delà de 1 400m d’altitude à partir de la soirée du mercredi dans plusieurs provinces du Maroc.



Cette mise en garde fait suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction générale de la météorologie, prévoyant dès mercredi soir des chutes de neige au-delà de 1 400m d’altitude au niveau des provinces de Khénifra, Ifrane, Sefrou, Al Haouz, Midelt, Boulemane, Ouarzazate, Tinghir, Azilal, Béni Mellal, Taza, Guercif, Figuig, Jerrada, Taourirt, Al Hoceïma et Chefchaouen.

De fortes averses orageuses sont par ailleurs prévues dans les provinces de Tanger, Tétouan, Fahs-Anjra, M’Diq-Fnideq, Larache, Chefchaouen, Taza, Khémisset, Meknès, El Hajeb, Sefrou, Khénifra, Béni Mellal, Moulay Yacoub et Khouribga.

De plus, de fortes rafales de vent sont prévues au niveau des provinces d’Al Hoceïma, Chefchaouen, Taza, Guelmim, Sidi Ifni, Zagora, Midelt, Sefrou, Ifrane, Azilal, Tinghir, Ouarzazate, Al Haouz, Assa-Zag, Figuig, Taourirt, Guercif et Boulemane.

Ces conditions météorologiques coïncident avec la période des vacances scolaires. Dans ce sens, le ministère insiste sur la prudence des usagers des routes en raison de la faible visibilité, voire son absence, indique ce département dans un communiqué.

Pour plus d’information, le ministère invite les usagers à contacter le Centre de permanence de la Direction générale des routes au 05 37 71 17 17.