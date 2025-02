Maroc : Des découvertes sur la période maurétano-romaine exhumées pour la première fois [Interview]

Le Maroc s’avère abriter l’installation industrielle de salaison la plus ancienne, après celles de l’Egypte antique. De la phase pré-islamique, le royaume n’a pas encore révélé tous ses secrets. Récemment, les fouilles d’une équipe marocaine dans l’ancienne cité maurétano-romaine extérieure à la ville mérinide du Chellah, à Rabat, a permis d’exhumer des installations thermale et portuaire. Parmi ces trouvailles inédites, une statue est désormais la première à avoir été mise au jour sur les lieux, depuis les années 1960.

Les découvertes archéologiques ne s’arrêtent pas là. Bien avant, elles ont permis de revoir la datation de certains usages remontant jusqu’à la préhistoire, dans les grottes de Bizmoune à Essaouira, de Taforalt à Berkane, des Contrebandiers à Témara. Des éléments remontant à la préhistoire ont également été mis au jour dans les sites de Casablanca, notamment ceux de la carrière Thomas et de Sidi Abderrahmane, ou encore Jebel Irhoud à Youssoufia, Ifri n’Ammar prés de Nador et récemment à Oued Beht, dans la région de Khémisset.

Tantôt avec la collaboration d’équipes internationales, tantôt sous la direction entière de compétences marocaines, ces travaux sont supervisés par l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP). Professeur et directeur de l’établissement, Abdeljalil Bouzouggar analyse auprès de Yabiladi les résultats des fouilles récentes, dont plusieurs enrichiront considérablement les données scientifiques et historiques connues jusque-là.

Parmi les découvertes archéologiques récentes au Maroc, les dernières en date concernent la période maurétano-romaine à Chellah. Sur quoi nous renseignent-elles ?

Ces dernières découvertes concernent effectivement des fouilles archéologiques, effectuées à l’extérieur de la muraille mérinide de Chellah, à Rabat. Les recherches ont commencé en mars 2023 et se sont intensifiées jusqu’en novembre de la même année. Elles ont repris pendant trois mois en 2024 pour se terminer le 30 décembre dernier, puis nous enchaînons bientôt en 2025, pour une autre période de trois mois. Pour l’heure, l’équipe dirigée par le professeur Abdelaziz El Khayari a déjà découvert des éléments de grande importance.

Ph. INSAP

D’abord, l’équipe a mis au jour les fragments d’une muraille, qui s’est avérée être l’enceinte de Sala, ville antique maurétano-romaine du IVe siècle. De telles structures ont donc existé dans le site depuis l’époque antique, tradition qui a perduré au moins jusqu’à l’époque médiévale. Les fouilles archéologiques à l’intérieur de cette zone permis d’exhumer de grandes parties d’un monument thermal, sur une étendue de plus de 4 000 mètres carrés.

La période maurétano-romaine est d’ailleurs connue par ce type d’établissements, qui ont eu une place importante dans la vie sociale. L’équipe du professeur El Khayari a mis au jour plusieurs salles (froides, tièdes, chaudes) et d’autres structures qui ont servi au chauffage. L’équipe scientifique a découvert un système ingénieux très complexe, mais aussi très important à étudier qui a permis l’usage de l’eau et la circulation de la chaleur dans ce monument.

Non-loin de ce monument thermal, on a découvert un élément inédit. Les fouilles archéologiques menées par le professeur Abdelaziz El Khayari et une équipe marocaine à 100% et dont les recherches sont entièrement financées par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, ont permis de mettre au jour un quartier portuaire. C’est une première, pour une ville de l’époque maurétano-romaine au Maroc.

Ph. INSAP

C’est aussi un élément d’information essentiel car à l’intérieur du site mérinide du Chellah, nous remarquons des indices de richesse, comme du marbre importé et des statues. Cela veut dire que la ville était prospère et ouverte sur son environnement régional, notamment sur la Méditerranée. Pour acheminer des matières, il faut en effet utiliser des bateaux, qui ont besoin d’un port à proximité. Pour cette raison, l’existence d’une infrastructure portuaire industrielle a été d’une grande importance pour une ville comme Chellah.

Dans le monument thermal, l’équipe scientifique a d’ailleurs découvert une statue. C’est tout autant une découverte inédite, car c’est pour la première fois depuis les années 1960 que nous découvrons une statue. Plusieurs éléments de décors et des fragments de mosaïques ont été également trouvés.

Ces résultats nous renseignent sur le potentiel scientifique de ces sites qui méritent d’être étudiés de plus près encore, car ils peuvent servir de sujets de recherche pour les étudiants aux cycles de master ou de doctorat.

Pour rester dans la période maurétano-romaine, vous avez annoncé de précédentes découvertes qui sont tout aussi inédites. Où se situent-elles ?

J’en parle en tant que directeur de l’INSAP, mais n’oublions pas que toutes ces fouilles et ces découvertes sont menées par différentes équipes, chapeautées par des professeurs de notre institut. Dans la région de Volubilis, des archéologues de l’INSAP et leurs collègues polonais ont ainsi effectué des recherches et des fouilles, entre avril et mai 2024.

Celles-ci ont permis de mettre au jour une tour de guet maurétano-romaine près du col de Zeggota, dans le cadre d’un programme de recherche bilatéral, axé sur l’architecture militaire de cette période. Cette tour a en effet servi à la surveillance dans le cadre d’un système défensif de l’époque. Cela fait partie des découvertes que nous considérons importantes, car elles nous informent sur la manière dont l’espace a été structuré.

Ces travaux ont été d’abord dirigés par le professeur Aomar Akerraz, ancien directeur de l’INSAP, puis par la professeure Fadwa Benjaafar, maître de conférences à l’INSAP dont elle est lauréate, auteure d’une thèse de doctorat sur cette thématique et désormais co-directice de ce programme, avec le professeur Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, chercheur au centre d’archéologie méditerranéenne de l’Université de Varsovie et Maciej Czapski.

Toujours dans la période maurétano-romaine, il est important de souligner une autre découverte inédite, réalisée dans le cadre d’un programme maroco-espagnol entre l’INSAP et l’Université de Cadix, sur le site de Lixus, près de Larache. Avec Mohamed Kbiri Alaoui, professeur de l’enseignement supérieur à l’institut et Dario Bernal Casasola, professeur à l’Université de Cadix, les fouilles portent depuis 2022 sur le plus grand complexe industriel d’usines de salaison de la Méditerranée occidentale, qui a servi à la production du garum, sauce à base de sel et de poisson fermenté.

Ce complexe comprend une dizaine de fabriques et 150 bassins. Les activités maritimes de l’époque ont permis d’exporter cette sauce dans plusieurs endroits et il reste encore à retrouver les traces d’un port de l’époque. En 2024, les recherches ont continué sur les lieux.

Le travail archéologique ne se borne certainement pas à des périodes spécifiques de l’Histoire. Dans le cadre fouilles antérieures, vous avez pu exhumer des objets qui remontent même à la préhistoire…

En effet, c’est le cas notamment dans la grotte de Bizmoune, en 2021 à Essaouira, avec une équipe internationale comportant des chercheurs de l’INSAP, de l’Université Hassan II à Casablanca, de l’Université d’Arizona (Tucson, Etats-Unis) et du Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique (CNRS, LAMPEA, Aix-en-Provence, France). Nous y avons découvert les plus anciens éléments de parure connus à ce jour, datés entre 142 000 et 150 000 ans.

Les objets de parure exhumés correspondent à des coquilles marines appelées Tritia gibbosula (anciennement Nassarius gibbosulus). Elles sont perforées par des humains et sont imprégnées de substances ocre, riches en oxyde de fer leur donnant une fonction symbolique. Ces coquilles n’ont pas pu être utilisées comme source alimentaire, car il aura fallu trouver plusieurs centaines pour obtenir une quantité d’un kilogramme de chaire. Dans le site, leur nombre se limite à une trentaine en 2021 et ce chiffre a été largement dépassé depuis.

Ces objets auraient une fonction de «communication non verbale» et/ou de système d’échange sur de longues distances, puisqu’on les trouve dans des sites qui sont très loin du littoral, comme c’est le cas de la grotte du Rhafas près d’Oujda.

Les découvertes antérieures dans ce registre ont mis au jour des éléments similaires datés d’environ 135 000 ans au Levant et de 76 000 ans en Afrique du Sud, ou encore entre 116 000 et 35 000 ans en Afrique du Nord. Ces trouvailles à Bizmoune nous apprennent donc que leur usage est bien plus ancien.

Ces recherchent font ressortir notamment la dimension de collaboration entre équipes scientifiques. Est-ce important pour la complémentarité des récits historiques dans les pays de la région ?

Grâce au grand appui du ministère de tutelle, avec la restructuration de l’INSAP et la mise à sa disposition de moyens techniques, financiers et des ressources humaines, je pense que l’archéologie au Maroc se développe et se modernise à grands pas. C’est une réalité : après 40 ans d’existence de l’institut, nous commençons à récolter les fruits de tant d’années de labeur, encore plus depuis ces trois dernières années. Il y a une volonté claire d’appuyer ce domaine de recherche pour le mettre au centre et au service du patrimoine culturel national et de l’Histoire du pays.

L’archéologie et une science qui s’appuie, certes, sur les témoins matériels, mais aussi sur les documents écrits. Une telle complémentarité permet une meilleure lecture de l’Histoire. Au sein de l’INSAP, nous avons d’ailleurs accueilli des docteurs formés à l’institut ou ailleurs et qui ont prouvé leur niveau élevé, tant au niveau théorique que pratique, tout en étant très ouverts sur les bons usages des nouvelles technologies et leurs applications à l’archéologie. J’ai eu personnellement l’occasion de le constater aux nouvelles fouilles à Chellah-Aïn Ajenna et à Sijilmassa.

Abdeljalil Bouzougar, directeur de l'INSAP / Ph. MAP

Il est donc important, voire crucial, de continuer d’investir dans les nouvelles générations de jeunes archéologues et anthropologues depuis le cycle fondamental jusqu’au doctorat, en mettant l’accent sur des thématiques qui peuvent être très utiles pour une meilleure compréhension de notre patrimoine matériel et immatériel. Je me réjouis de constater que des jeunes à l’INSAP travaillent dans le cadre de leurs projets académiques sur des thématiques telles que l’analyse fine du matériel archéologique de toutes les périodes, l’étude architecturale des monuments historiques, la morphométrie 3D, la génétique, le développement de projets de musées, de centres d’interprétations du patrimoine, de conservation et de restauration du patrimoine…

Nous accordons également une grande importance à l’emploi des lauréats de l’INSAP dans des métiers de gestion du patrimoine, de conservation ou dans le milieu académique. Par ailleurs, le pays a toujours été ouvert sur diverses écoles et approches en la matière. Je pense qu’il est important de perpétuer cette tradition, en mettant l’accent sur de nouveaux moyens de formation sur le plan national et africain, car nous comptons augmenter la capacité d’accueil des étudiants de notre continent.

En se dotant de laboratoires de recherche pluridisciplinaire qui seront les premiers en Afrique à introduire des techniques avancées, l’INSAP sera bientôt outillé pour développer et appuyer fortement des équipes marocaines comme cela a été le cas à Chellah, ou encore à Sijilmassa, mais aussi pour soutenir la coopération intracontinentale à l’usage de nos collègues des autres pays de notre continent africain.

D’autres programmes de recherches verront le jour, cette année au sein de l’INSAP. Ils seront chapeautés par des équipes entièrement marocaines, ce qui ne nous empêche pas de continuer à renforcer la collaboration internationale existante tout en nous ouvrant sur d’autres aussi.