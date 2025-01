Sahraouiya : Un raid sportif au service du changement positif

Une semaine intense au programme du Raid Sahraouiya 2025

• Dimanche 2 février : Trail dans le désert (12,4 km).



• Lundi 3 février : Run & Bike (6,6 km) et VTT (20 km).



• Mardi 4 février : Trail (8 km), multi-activités (rappel, tir à l’arc, parcours, etc.) et VTT (10 km).



• Mercredi 5 février : Canoë (4 km), orientation (5 km) et épreuves nocturnes (trail et canoë).



• Jeudi 6 février : Course urbaine en VTT (20 km) et chasse au trésor.