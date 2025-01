Rougeole au Maroc : Le gouvernement prolongera la campagne de vaccination

Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de la protection sociale, déploie de grands efforts pour lutter contre la rougeole, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Un dispositif de vigilance et de suivi a été mis en place au niveau du Centre d’opérations d’urgence de santé publique (COUSP) et de 12 centres provinciaux d’urgence sanitaire, a-t-il indiqué lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

En réponse aux questions des journalistes, le porte-parole du gouvernement a rappelé qu’une campagne nationale de rattrapage vaccinal contre la rougeole et d’autres maladies a également été lancée le 28 octobre 2024, ajoutant qu’il a été décidé de prolonger cette campagne nationale.

Il a, en outre, fait savoir qu’une vaste campagne de communication avait été également lancée, ciblant notamment les catégories concernées par la vaccination, dont les parents et tuteurs d’élèves, les enseignants, les professionnels de la santé et les autorités publiques.

Le ministre a aussi mis l’accent sur la coordination avec le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports et celui de l’Intérieur, en vue de vérifier le processus de vaccination des enfants de moins de 18 ans et de prendre en charge celle des personnes ayant été en contact avec des patients.

Dans ce sens, a-t-il poursuivi, le gouvernement appelle tous les citoyens, en particulier les parents, les associations de la société civile et les entreprises et différents acteurs, à intensifier leurs efforts et à participer activement à la campagne de vaccination contre la rougeole, qui est toujours en cours au Maroc. Il a également appelé toutes les forces, acteurs et médias, à faire face aux fausses informations et aux rumeurs qui remettent en question l’importance des vaccins.