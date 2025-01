Maroc : L’investissement dans l’extension des aéroports atteindra 42 MMDH en 2030

Le ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh, a fait savoir, mardi à Rabat, que les investissements dans les projets d’extension des aéroports atteindront 42 milliards de dirhams à l’horizon 2030. Dans un exposé lors d’une réunion de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines, de l’environnement et du développement durable à la Chambre des représentants, il a souligné que cette dynamique s’inscrivait dans le cadre d’une vision de développement du secteur basée sur le renforcement de la position de l’aéroport de Casablanca, en tant que porte d’entrée reliant le Maroc au monde.

Il s’agit aussi de l’extension de la flotte de Royal air Maroc, l’accompagnement de la croissance rapide du trafic aérien par la modernisation et l’extension d’un certain nombre de grands aéroports marocains, outre le renforcement du transport intérieur par le soutien et l’encouragement de l’ouverture de nouvelles lignes pour désenclaver les zones éloignées.

A cet égard, il a évoqué une série de projets portant notamment sur l’aménagement de l’aéroport de Casablanca pour augmenter sa capacité à 44 millions de passagers par an, la réalisation d’un nouveau terminal à l’aéroport de Rabat-Salé pouvant accueillir 4 millions de passagers par an outre la mise à niveau d’autres aéroports principaux comme Tanger, Marrakech, Fès, Tétouan et Agadir pour augmenter leur capacité d’accueil.

Dans leur interaction avec l’exposé du ministre, les membres de la commission parlementaire ont salué les efforts déployés par le ministère dans la mise en œuvre de programmes et de projets visant à développer le secteur des transports dans ses différentes catégories, notamment le transport aérien, estimant que ces projets reflètent la forte volonté de l’exécutif pour promouvoir ce secteur et d’améliorer ses performances à même de constituer un levier fondamental du développement économique, social et humain.

Les parlementaires ont également plaidé pour des réformes globales et fondamentales de l’écosystème de transport, notamment en termes législatif et organisationnel, en vue de répondre aux exigences de la réforme escomptée, de favoriser la compétitivité et faire face aux défis relatifs à la réussite des grandes manifestations sportives prévues au Maroc.

De même, ils ont souligné la nécessité de renforcer les vols domestiques, en particulier ceux reliant les provinces du centre du Maroc aux provinces du Sud, ainsi que la réhabilitation des aéroports de ces provinces à l’instar des principaux aéroports.