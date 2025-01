France : Des tags racistes et islamophobes dans trois communes de Haute-Savoie

Des inscriptions islamophobes et racistes ont été découverts dans trois communes de Haute-Savoie, où les devantures de magasins ont été taguées, dans la nuit de lundi 13 à mardi 14 janvier 2025. A Gaillard, les riverains ont découvert des écritures sur la façade du supermarché halal Riadh, en plus de voitures saccagées. Sur ses réseaux sociaux, le maire Antoine Blouin a qualifié ces actes d’«inacceptables», tout en exprimant son «soutien total au commerçant».

Cité par Ici, Abdelhamid Korbaa, responsable du supermarché et de la boucherie halal de Gaillard, assure que «la police municipale est intervenue tout de suite». «Le maire nous a aussi appelés, on a reçu le soutien des commerçants et des clients. Je ne veux pas faire de polémique. Je n’apprécie pas ces insultes racistes bien sûr, mais pour moi, c’est une seule personne qui a fait ça. On va effacer ça et reprendre le travail», a-t-il ajouté.

A La Roche-sur-Foron, c’est sur la devanture d’une boucherie halal que des inscriptions similaires ont été découvertes, avec une vitrine brisée. A Bonneville, les tags ont été trouvés dans l’enceinte de la mosquée. Saisie par les victimes, la gendarmerie n’établit pas encore de lien entre les trois faits.