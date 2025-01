Le chantier de la voie express Fès-Taounate à 65% d’avancement

Les travaux de la voie express Fès-Taounate avancent à «un rythme soutenu», la première tranche ayant enregistré un taux d’avancement de 65%, a affirmé le responsable de l’Aménagement Provisoire de la voie express Fès-Taounate, Mohamed Mouhtadi.

Dans une déclaration à la MAP, Mouhtadi a indiqué que ce projet d’envergure, qui s’inscrit dans le cadre d’un accord de partenariat pour la mise à niveau des axes routiers de la région Fès-Meknès, est réalisé en quatre tranches au vu des spécificités géologiques et géographiques de la zone.

En ce qui concerne la première tranche, qui relie Taounate à Oulad Daoud sur 16 kilomètres et qui devrait coûter à terme 260 millions de dirhams (MDH), le responsable a fait état de contraintes au début des travaux en lien notamment avec le déplacement des réseaux d’eau potable, d’électricité et de fibre optique, outre les difficultés relatives à l’expropriation des terrains.

«Les travaux de cette première tranche sont répartis sur trois axes», a-t-il expliqué, précisant que l’axe Taounate-Aïn Aïcha est achevé à 90%, tandis que l’axe d’Aïn Aïcha-Oulad Daoud l’est à 70%.

Le troisième axe concerne le centre d’Aïn Aïcha, où les travaux sont à 10% après la réalisation des travaux d’assainissement par la RADEEF, a-t-il dit.

La deuxième tranche, qui relie Oulad Daoud à la route menant à Bouaarous sur 19 kilomètres pour un coût de 300 MDH, a démarré en juillet et a atteint un taux d’avancement de 20%.

Mohamed Mouhtadi a indiqué que les travaux de la première tranche devraient être achevés en avril 2025, tandis que ceux de la deuxième tranche seront terminés vers la fin 2025 et début 2026.

Concernant la troisième tranche, qui relie la route menant à Bouaarous au centre d’Ain Kansara sur 19 kilomètres, l’étude a été approuvée et que l’ouverture des plis est prévue en février 2025, pour un coût estimatif de 330 MDH. La quatrième tranche, qui relie Ain Kansara à l’entrée de la ville de Fès sur 17 kilomètres, est en cours d’étude et les travaux devraient démarrer en 2025.

Outre les axes routiers, le projet comprend également la construction de 11 ouvrages d’art, dont deux ponts sur Oued Ouergha à l’entrée d’Ain Aicha. D’une longueur de 278 mètres, il coûteront environ 110 MDH. Dix autres ponts sont programmés au cours de 2025 pour un coût estimatif de 180 MDH.

Le coût global de la voie express Fès-Taounate, qui s’étend sur 71 kilomètres, est estimé à 1,56 milliard de dirhams. Elle est financée par le ministère de l’Equipement et de l’eau (985MDH), la région Fès-Meknès (485MDH), le Conseil provincial de Taounate (40MDH) et l’Agence pour la promotion et le développement des provinces du Nord (50MDH).