IDE au Maroc : +182,9% sur le flux net à fin novembre 2024

Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) s'est établi à plus de 23,81 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2024, en hausse de 182,9% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Office des changes.

Les recettes de ces investissements ont enregistré une augmentation de 30,1% à plus de 39,63 MMDH et les dépenses ont reculé de 28,2% à 15,82MMDH, précise l'Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

S'agissant du flux net des investissements directs marocains à l'étranger (IDME), il a baissé de 28,5% à 6,15 MMDH, poursuit la même source. Les recettes (cessions de ces investissements) ont augmenté de 5,4% à 15,84 MMDH et les dépenses ont reculé de 7% à 21,99 MMDH.