Maroc : Chutes de neige, vague de froid et averses orageuses jusqu’à mercredi

Des chutes de neige sur les hauteurs dépassant 1800 m, une vague de froid et des averses orageuses sont attendues dans plusieurs provinces du Maroc, a indiqué dimanche la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Ainsi, des chutes de neige (15-35 cm) sont attendues, dimanche et lundi, dans les provinces de Azilal, Tinghir, Al Haouz et Ouarzazate. Le même phénomène (05-10 cm) est prévu durant la même période dans les provinces de Midelt, Taroudant, Beni Mellal et Ifrane.

Des températures minimales entre -05 et 01°C et maximales entre 04 et 10°C sont attendues, de dimanche à mercredi, dans les provinces de Boulemane, Midelt, Ifrane, Beni Mellal, Azilal, Al Haouz, Tinghir, Figuig et Ouarzazate.

Aussi, des averses orageuses localement fortes (15-30 mm) sont attendues, dimanche de 15h à 23h, dans les provinces de Youssoufia, Rehamna, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Settat, Khouribga, Benslimane et Fquih Ben Salah.