Mobilité durable : Green Impact Expo & Summit 2025, du 11 au 13 février à Casablanca

Le «Green Impact Expo & Summit 2025» se tiendra du 11 au 13 février 2025 à Casablanca, ont annoncé les organisateurs de cet événement majeur qui portera sur les enjeux de la mobilité durable.

«Dans le contexte du nouveau cycle d’ambition des NDC 3.0 lancé lors de la COP29, le Green Impact Expo & Summit 2025, qui se tiendra au sein de l’espace Anfa Park à Casablanca du 11 au 13 Février 2025, se positionne non seulement comme un espace d’échanges entre acteurs publics et privés, mais aussi comme un catalyseur de changement pour l’Afrique et pour toute la région, favorisant un cadre propice à l’innovation, au développement de solutions compétitives pour les entreprises, et à l’adoption de bonnes pratiques», indique un communiqué des organisateurs.

Hissé à la huitième place au classement mondial de l’indice de performance climatique (CCPI 2025) dévoilé lors de la COP29 à Bakou, le Maroc réaffirme son leadership en matière d’action climatique en accueillant un événement majeur qui devrait redéfinir les enjeux de la mobilité durable à l'échelle régionale, souligne la même source.

Placé sous l’égide du ministère de l’Industrie et du commerce, du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, et du ministère du Transport et de la logistique, cet événement incarne l’engagement national en faveur d'une transition accélérée vers une mobilité plus verte et inclusive.

Le Green Impact Expo & Summit a pour vocation d’aller au-delà des simples discussions théoriques, en traduisant les grands objectifs globaux en solutions et actions concrètes, tant pour les entreprises, qui y trouveront un espace pour accroître leur compétitivité par l’accès à de nouveaux marchés, technologies et expertises, que pour les citoyens.

Les leviers réglementaires, financiers, techniques, technologiques et de la digitalisation seront au centre des débats. Un accent particulier sera mis sur les incitations à l’innovation permettant d’améliorer la résilience et la performance des acteurs économiques, ainsi que sur les outils de suivi et de mise en réseau destinés à créer un écosystème d’acteurs engagés dans la durée. Cette approche permettra d’assurer la continuité au-delà de l’événement et de soutenir l’adoption progressive de solutions durables.

Cette manifestation majeure se distingue par son approche collaborative, rassemblant des acteurs clés des secteurs public, privé, de la société civile, du monde académique et de la tech.

La présence de partenaires tels que la FTL-CGEM, initiatrice de cet événement, et la contribution du Conseil économique social et environnemental (CESE) témoignent de l’importance d’une telle synergie.

La mise en place d’un cadre de coopération volontaire marque un pas décisif vers la création d’une dynamique pérenne, renforcée par l’éventuel déploiement d’outils de partage d’information et de bonnes pratiques, afin d’accompagner la transition vers une mobilité durable.

Sur le plan international, l’événement gagne en ampleur en consacrant la France en tant que pays d’honneur, reflétant la solidité des liens historiques unissant les deux pays et leur volonté commune d’avancer ensemble vers une transition durable ambitieuse.

Aux côtés d’autres acteurs de premier plan, tels que les Émirats arabes unis, l’Allemagne, le Canada et la Chine, cette configuration internationale donne une nouvelle envergure au sommet. La Suède, par ailleurs, bénéficiera d’un espace dédié, valorisant ses solutions innovantes. Profondément ancré en Afrique, cet écosystème arrimé aux pays les plus avancés deviendra un pôle d’échanges et de coopération, propice au renforcement des compétences et à la compétitivité des entreprises engagées dans la décarbonation des transports.

Le CESE, en tant qu’émanation de la société civile organisée, contribue activement à la définition du programme scientifique, garantissant une approche inclusive et alignée aux aspirations sociétales.

L’ensemble de ces dispositions vise à faire du Green Impact Expo & Summit 2025 un rendez-vous incontournable pour accompagner, de manière concrète et durable, la transition vers une mobilité plus verte, plus résiliente et plus compétitive.