Droits humains : NAQLA, le programme de la DIDH pour le renforcement des capacités

Le programme NAQLA (Knowledge and Awareness for Quality Learning and Action) pour le renforcement des capacités dans le domaine des droits humains a été lancé, mercredi à Sala Al Jadida, à l’occasion d’une réunion en commémoration de la Journée internationale des droits de l’Homme.

Élaboré par la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH), ce programme vise à contribuer au renforcement des capacités des acteurs dans le domaine, en favorisant l’appropriation des normes universelles, en les protégeant et en les défendant et en diffusant leurs principes et valeurs.

De même, il ambitionne de contribuer à faire progresser les rôles des acteurs concernés et à améliorer les aspects cognitifs et pratiques des professionnels et des praticiens, en développant les connaissances, aptitudes et compétences liées au cadre normatif international des droits humains et aux engagements du Maroc.

Outre la contribution au renforcement de la participation aux chantiers nationaux de réforme et au processus de suivi de la mise en œuvre des engagements internationaux, cette initiative vise aussi à atteindre de nombreux objectifs, tels que le renforcement des capacités liées au plaidoyer, à l’éducation, à la formation et à la sensibilisation aux questions relatives aux droits humains.

Le programme NAQLA est le fruit de partenariats qualitatifs associant, entre autres, la DIDH, le ministère de la Justice, le Programme des Nations unies pour le développement, le Conseil de l’Europe, l’Institut danois des droits de l’Homme, l’Association des barreaux du Maroc et la Conseil national de la presse (CNP).