Partenariat BCP International et VISA pour l’inclusion financière en Afrique Subsaharienne

BCP International (BCPI), filiale du Groupe panafricain Banque Centrale Populaire (BCP), a annoncé un partenariat stratégique avec Visa International pour transformer l'écosystème des paiements en Afrique subsaharienne. Cet accord représente une avancée majeure dans la stratégie d'expansion des 16 filiales bancaires du Groupe, réparties dans 14 pays de la région. Il témoigne également d'un engagement commun à offrir des solutions de paiement innovantes, accessibles et sécurisées, favorisant une croissance inclusive et durable, précise le communiqué.

Le partenariat vise à enrichir l'offre des filiales du Groupe BCP en Afrique subsaharienne, notamment le réseau des «Banque Atlantique», ainsi que BIA Niger, BICEC au Cameroun, BCI au Congo, BMOI à Madagascar et BCP Bank Mauritius à Maurice. L'accord prévoit l'élargissement de la gamme de cartes et le déploiement de services tels que les solutions de commerce électronique et les paiements numériques, adaptés aux besoins locaux.

Visa apportera son soutien avec des technologies avancées pour la prévention de la fraude. «Ce partenariat marque une étape décisive dans notre stratégie de croissance et d'innovation. Il illustre notre engagement à favoriser l'accès aux services financiers en Afrique, tout en proposant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de nos clients. Nous sommes fiers de nous associer à Visa dans cette dynamique de transformation», a déclaré M. Abdeslam BENNANI, Directeur Général de BCPI.

De son côté, Mme Aida Diarra, Senior Vice-Présidente Visa Afrique subsaharienne, a souligné : «Chez VISA, nous croyons en la puissance des paiements numériques pour transformer les vies des populations et des entreprises à travers le monde. Notre engagement à offrir des solutions de paiement simples, sécurisées et accessibles trouve un écho parfait dans la mission de BCPI.»