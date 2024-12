Industrie minière : L’USMBA de Fès scelle un partenariat avec deux groupes leaders

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès a signé, mercredi, une convention-cadre de partenariat avec deux groupes leaders dans leurs domaines respectifs avec l’objectif de promouvoir la recherche scientifique et l’encadrement et la formation des étudiants et des enseignants. La convention a été signée avec Accompagna Group et Afrilab, deux groupes leaders dans la recherche et développement de l’industrie minière.

Signée par le président de l’USMBA, Mustapha Ijjaali d’une part et par le directeur général d’Afrilab, Redouane Harrara et le président directeur général d’Accompagna Consulting, Al Batal Mohamed Lamine, d’autre part, cette convention-cadre a pour objet d’instituer «un partenariat stratégique entre les parties dans une perspective de relation à long terme».

Elle permettra d’instaurer une collaboration entre les signataires pour la réalisation des activités de formation, d’encadrement, de recherche scientifique, de transfert de technologie, de l’innovation dans les domaines en relation avec l’industrie minière et/ou l’organisation de toute action ou événement à caractère scientifique et technique.

L’université, à travers ces actions ciblées et ces initiatives prometteuses ambitionne de produire de véritables opportunités de promotion des échanges scientifiques et techniques au profit de ses enseignants chercheurs et ses étudiants.

Intervenant lors de la cérémonie de signature, le président de l’USMBA a indiqué que cette convention-cadre ouvrira la voie à la conclusion de conventions spécifiques impliquant les différents établissements relevant de l’université, ajoutant que ces partenariats viennent renforcer l’ouverture de l’USMBA sur son environnement socio-économique au service de ses étudiants.

Le but est de tirer profit de l’expertise et du savoir-faire de ces partenaires, deux acteurs majeurs sur la scène nationale et africaine dans leurs domaines respectifs dans la perspective de renforcer les capacités des étudiants et des enseignants de l’USMBA, a expliqué Ijaali, mettant l’accent sur les efforts déployés par l’établissement pour la promotion de la recherche et développement et la valorisation des travaux des enseignants chercheurs.

L’accord ouvre la voie, par ailleurs, au renforcement de la culture entrepreneuriale chez les étudiants en prospectant de nouvelles possibilités de financement et perspectives de coopération avec les acteurs socio-économiques, a-t-il dit.

Le directeur général d’Afrilab et le président directeur général d’Accompagna Consulting se sont félicités de la conclusion de cette convention avec l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, formant le vœu que cette initiative contribuera à ouvrir de nouveaux horizons aux étudiants et aux enseignants de l’université s’agissant de la formation, de la recherche scientifique ou de l’accompagnement.