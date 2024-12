Hommage aux institutions ayant accompagné la mise œuvre des recommandations de l'IER

Un hommage appuyé a été rendu, vendredi à Rabat, à trois institutions ayant accompagné la mise œuvre des recommandations de l’Instance équité et réconciliation (IER), dans le cadre du Symposium international sur la justice transitionnelle.

Organisé à l’initiative Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), cet hommage concerne les institutions Bank Al-Maghrib, la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), et ce, à l'occasion de la célébration du 20ème anniversaire de la création de l'IER.

À cette occasion, la militante et ancienne membre de l'IER, Latifa Jbabdi, a relevé que l'hommage rendu à ces institutions s'inscrit dans le cadre de l'estime et de la reconnaissance exprimées à l'égard des institutions qui ont accompagné le processus de la justice transitionnelle, notamment «lorsque les victimes et leurs familles sont parvenus à percevoir leurs indemnisations conformément aux décisions de l’IRE, ou à travers la régularisation des certaines situations professionnelles, financières et administratives».

Latifa Jbabdi a rappelé les rôles des entités et des acteurs qui ont soutenu ce processus et ont joué un rôle important, mettant en avant leur contribution dans la facilitation de la mise en œuvre de ces recommandations, notamment en matière de réparation des victimes.

Le temps de deux jours, ce symposium se penche sur des thématiques liées aux processus de la justice transitionnelle, y compris les éventuelles interactions entre cette dernière et les réformes constitutionnelles, législatives et judiciaires.

Il met en lumière le rôle des institutions publiques et des organisations de la société civile dans ce processus et dans la mise en œuvre des recommandations issues des instances de la justice transitionnelle, en plus des questions de mémoire.