Intelligence artificielle au Maroc : Trois points à retenir du rapport du CESE

Selon le dernier rapport du Conseil économique, social et environnemental, l’intelligence artificielle représente pour le Maroc une opportunité unique de moderniser des secteurs vitaux comme l’agriculture, la santé, l’éducation et l’industrie. Le CESE appelle à une mobilisation nationale pour faire de l’IA un pilier stratégique de la transformation digitale et du développement durable du Maroc.